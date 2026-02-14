Газета
Зеленский резко ответил на призыв Трампа договориться с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа ускорить заключение сделки с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Зеленский заявил, что слышит сигналы от Трампа о необходимости компромиссов, однако напомнил, что Киев и так уже пошел на множество уступок.

«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов», – сказал он (цитата по «Стране»).

13 февраля Трамп заявил, что «Зеленскому нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность».

В интервью The Atlantic на этой неделе Зеленский заявил, что готов отказаться от любого соглашения, если условия окажутся невыгодными, и подчеркнул: даже спустя годы конфликта Украина настроена продолжать борьбу.

Как отмечает The Atlantic, на фоне разгорающейся предвыборной кампании в США Трамп может счесть украинское урегулирование политически невыгодным для себя. Источники издания не исключают, что в ближайшие недели американский лидер и вовсе выйдет из переговорного процесса.

