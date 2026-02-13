Трамп призвал Зеленского двигаться к миру и не упустить «прекрасную возможность»

The Atlantic также писал, что Трамп в ближайшие недели может выйти из переговорного процесса по Украине. По оценке издания, на фоне активизации предвыборной кампании в США переговорный процесс может начать восприниматься Трампом как политически невыгодный. «Тогда он может выйти из него, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», – говорилось в публикации.