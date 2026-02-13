Трамп призвал Зеленского двигаться к миру и не упустить «прекрасную возможность»Американский лидер пояснил, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения. Об этом он сообщил журналистам.
«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», – сказал Трамп.
12 февраля Зеленский в интервью The Atlantic заявлял, что предпочел бы не заключать никакого соглашения, чем согласиться на невыгодные условия. По его словам, даже после нескольких лет конфликта Украина готова продолжать борьбу.
The Atlantic также писал, что Трамп в ближайшие недели может выйти из переговорного процесса по Украине. По оценке издания, на фоне активизации предвыборной кампании в США переговорный процесс может начать восприниматься Трампом как политически невыгодный. «Тогда он может выйти из него, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», – говорилось в публикации.
Следующие трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины пройдут в Женеве 17–18 февраля, подтвердил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев также начал подготовку к встрече.