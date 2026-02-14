WSJ: Пентагон использовал нейросеть Claude при захвате Мадуро
В ходе спецоперации США в Венесуэле по задержанию Николаса Мадуро военное ведомство применило искусственный интеллект. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Пентагон задействовал инструмент ИИ Claude от компании Anthropic при планировании и проведении рейда в Каракасе 3 января. Операция, целью которой был захват президента Венесуэлы и его супруги, включала бомбардировки нескольких объектов в столице.
Использование Claude стало возможным благодаря контракту с аналитической компанией Palantir Technologies, инструменты которой широко применяются Пентагоном и федеральными правоохранительными органами.
Представитель Anthropic отказался комментировать, применялся ли Claude в конкретных операциях, подчеркнув, что любое использование модели как в частном секторе, так и в госструктурах должно соответствовать политике компании. В Пентагоне от комментариев воздержались.
Ранее сообщалось, что опасения Anthropic относительно того, как именно Пентагон может использовать Claude, стали причиной возможного расторжения контракта стоимостью до $200 млн. Anthropic стала первым разработчиком моделей ИИ, чьи технологии были задействованы в секретных операциях минобороны США, пишет издание.
New York Post со ссылкой на свидетельства сотрудника охраны Мадуро сообщала, что США во время операции в Венесуэле использовали «секретное оружие». Сначала все радарные системы отключились. По словам охранника, силы США запустили что-то похоже на очень сильную звуковую волну. У венесуэльских силовиков начались кровотечения из носа, кровавая рвота. Они упали на землю и не могли встать.
3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. По данным министерства внутренних дел Венесуэлы, в результате нападения 3 января погибло около 100 сотрудников сил безопасности.