WSJ: Пентагон использовал нейросеть Claude при захвате Мадуро

В ходе спецоперации США в Венесуэле по задержанию Николаса Мадуро военное ведомство применило искусственный интеллект. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Пентагон задействовал инструмент ИИ Claude от компании Anthropic при планировании и проведении рейда в Каракасе 3 января. Операция, целью которой был захват президента Венесуэлы и его супруги, включала бомбардировки нескольких объектов в столице.