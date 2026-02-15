Галузин: РФ, США и Украина договорились о конфиденциальном формате переговоров
Участники переговоров в трехстороннем формате Россия – США – Украина договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек информации. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что из-за этой договоренности он не будет никак комментировать ход переговоров.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет также в трехстороннем формате 17–18 февраля в Женеве. Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию.