Галузин: РФ, США и Украина договорились о конфиденциальном формате переговоров

Ведомости

Участники переговоров в трехстороннем формате Россия – США – Украина договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек информации. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что из-за этой договоренности он не будет никак комментировать ход переговоров.

Первый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет также в трехстороннем формате 17–18 февраля в Женеве. Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию.

