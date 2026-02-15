Американские военные захватили еще один нефтяной танкер

МИД России заявил, что Marinera находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность вооруженной акцией США против судна, призвали Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного права и прекратить незаконные действия в отношении танкера.