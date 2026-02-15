Газета
Главная / Политика /

Американские военные захватили еще один нефтяной танкер

Ведомости

Американские силы задержали танкер Veronica III, включенный в санкционный список США. Об этом сообщило министерство войны в соцсети X.

По данным ведомств, судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. На момент операции судно шло под российским флагом. Вашингтон заявил, что оно задержано за нарушение американских санкций, а экипаж могут привлечь к уголовной ответственности.

МИД России заявил, что Marinera находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность вооруженной акцией США против судна, призвали Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного права и прекратить незаконные действия в отношении танкера.

9 января официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Трамп принял решение об освобождении россиян с танкера в ответ на обращение России. Двух членов экипажа Marinera освободили 28 января.

