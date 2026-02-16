Газета
Политика

Кремль не станет судиться из-за масок с лицом Путина

Ведомости

Кремль не планирует судиться с производителями кружек, футболок и масок с изображением президента России Владимира Путина, если в такой продукции нет признаков оскорбления личности. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «НЬЮМ ТАСС».

«В целом, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента», – сказал Песков, добавив, что речь о выражении чувств людей в современном мире.

20 января Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Она продавала на маркетплейсах Wildberries и Ozon карнавальные маски с лицом артиста. Суд постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая его имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб. и судебные издержки.

6 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которому уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%. Уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п. п. и составил 75,1%.

