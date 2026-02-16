Кремль не станет судиться из-за масок с лицом Путина

20 января Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Она продавала на маркетплейсах Wildberries и Ozon карнавальные маски с лицом артиста. Суд постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая его имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб. и судебные издержки.