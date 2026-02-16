Песков: меры в связи нападениями в учебных заведениях принимаются

12 февраля «Ведомости» писали, что стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения в России за февраль. 11 февраля студент одного из техникумов открыл стрельбу в холле учебного заведения. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, позднее стало известно о гибели одного человека. Стрелявший 17-летний подросток был задержан, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар.