Главная / Политика /

Песков: меры в связи нападениями в учебных заведениях принимаются

Ведомости

В России принимаются меры в связи с нападениями в учебных заведениях. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили о нескольких подобных случаях, произошедших в последние месяцы, и поинтересовались, планируются ли новые поручения МВД и Минпросвещения со стороны президента. По словам Пескова, необходимые решения уже неоднократно давались.

«МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. И изданы уже, и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств. Поэтому меры принимаются», – пояснил представитель Кремля.

Стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения за февраль в РФ

Общество

12 февраля «Ведомости» писали, что стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения в России за февраль. 11 февраля студент одного из техникумов открыл стрельбу в холле учебного заведения. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, позднее стало известно о гибели одного человека. Стрелявший 17-летний подросток был задержан, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар.

4 февраля в Красноярске ученица школы «Комплекс Покровский» принесла в учебное заведение горючее, подожгла тряпку и бросила ее в класс, после чего напала на одноклассников с молотком. Трое детей получили ожоги и были госпитализированы.

3 февраля нападения произошли сразу в двух учебных заведениях – гимназии № 16 в Уфе и школе № 4 города Кодинска Красноярского края. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам, педагог получил ссадины. В Кодинске 14-летняя школьница попыталась напасть с ножом на преподавателя, ей помешали одноклассники, однако позже она ранила сверстницу, которую после осмотра отпустили домой.

