Суд арестовал напавшую на учителя в Кодинске семиклассницу

Ведомости

Семиклассницу, напавшую на учительницу и ранившую сверстницу в Кодинске Красноярского края, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

14-летняя подросток пробудет под арестом до 4 апреля.

Нападение в школе № 4 Кодинска произошло 3 февраля. 14-летняя девочка попыталась напасть с ножом на преподавателя, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила сверстницу, пострадавшую отпустили после осмотра.

За один день подростки совершили нападения в школах двух регионов России

Общество

В тот же день произошло нападение в уфимской гимназии № 16. 15-летний девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата и взорвал петарду, никто не пострадал. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщал, что подростка обижали сверстники. 5 февраля суд отправил подростка под домашний арест.

Новое нападение произошло на следующий день, 4 февраля, в Красноярске. Восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников тупым предметом. Трое подростков, пострадавших в результате нападения одноклассницы в красноярской школе, находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.

