Суд арестовал напавшую на учителя в Кодинске семиклассницу

В тот же день произошло нападение в уфимской гимназии № 16. 15-летний девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата и взорвал петарду, никто не пострадал. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщал, что подростка обижали сверстники. 5 февраля суд отправил подростка под домашний арест.