Главная / Общество /

Суд отправил под домашний арест устроившего стрельбу в школе Уфы девятиклассника

Ведомости

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, устроившего стрельбу в гимназии № 16. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

15-летнего подростка арестовали до 3 апреля.

3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщал, что подростка обижали сверстники.

За один день подростки совершили нападения в школах двух регионов России

Общество

В тот же день 14-летняя девочка попыталась напасть с ножом на преподавателя в школе № 4 Кодинска Красноярского края. Атаковать учителя ей помешали одноклассники, позже она ранила сверстницу. Пострадавшую отпустили после осмотра, нападавшую отправили в изолятор временного содержания.

На следующий день в Красноярске восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников тупым предметом. При нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Сейчас трое подростков, пострадавших в результате нападения одноклассницы в красноярской школе, находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.

