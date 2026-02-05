Суд отправил под домашний арест устроившего стрельбу в школе Уфы девятиклассника

На следующий день в Красноярске восьмиклассница бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников тупым предметом. При нападении пострадали по меньшей мере пять детей и учитель. Трое подростков получили ожоги, молотком нападавшая нанесла удары двум девочкам и учителю. Сейчас трое подростков, пострадавших в результате нападения одноклассницы в красноярской школе, находятся с ожогами в реанимации в тяжелом состоянии.