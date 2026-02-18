Politico: в ЕС не нашли денег на поддержку граничащих с РФ регионов
Еврокомиссия подготовила план поддержки восточных приграничных с РФ регионов Евросоюза, однако прямого финансирования на эти цели в бюджете до 2028 г. не предусмотрено. Брюссель предлагает привлекать инвестиции международных финансовых институтов, пишет Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
По данным издания, в ЕС опасаются экономического спада и сокращения населения в регионах, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной. Снижение инвестиций, падение грузооборота и сокращение туристических потоков особенно затронули страны Прибалтики, Финляндию и Польшу.
Документ под предварительным названием «Отчет по восточным пограничным регионам», подготовленный еврокомиссаром Рафаэле Фитто, должен быть представлен 18 февраля. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Как отмечает Politico, на этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 г. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус заявил, что рассчитывает на учет интересов балтийских стран в ходе переговоров.
Кроме того, часть средств Европейского фонда конкурентоспособности объемом 410 млрд евро может быть направлена на поддержку восточных регионов. Еврокомиссия изучает возможность такого использования фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.
Еще 27 ноября сообщалось, что Еврокомиссия поможет пострадавшим от антироссийских санкций странам Прибалтики. Тогда Politico отмечало, что приграничные регионы столкнулись с падением туризма, сокращением инвестиций и резким снижением приграничной торговли.
Отказываться же от новых санкций в ЕС не планируют. 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет ограничений против России. Его ключевым элементом назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, а финансовый блок предусматривает дальнейшее ужесточение санкций против российской банковской системы.