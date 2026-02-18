Politico: в ЕС не нашли денег на поддержку граничащих с РФ регионов

Как отмечает Politico, на этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 г. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус заявил, что рассчитывает на учет интересов балтийских стран в ходе переговоров.