«Вести»: Мединский провел дополнительные переговоры перед вылетом из Женевы
Глава российской делегации на переговорах с Украиной и США, помощник президента РФ Владимир Мединский провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом в аэропорт. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на источник в переговорной группе.
Диалог прошел в закрытом режиме, с кем проходили переговоры, не уточняется.
18 февраля в Женеве завершился раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США. В первый день, 17 февраля, консультации делегаций России, Украины и США продолжались в течение шести часов, журналистов в зал не пустили. Во второй день переговорщикам хватило менее двух часов, в 12:45 мск мероприятие закончилось.
Мединский охарактеризовал встречу как «тяжелую, но деловую». Он анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров. Швейцария выразила готовность принять новый раунд диалога.