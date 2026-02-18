«Вести»: Мединский провел дополнительные переговоры перед вылетом из Женевы

18 февраля в Женеве завершился раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США. В первый день, 17 февраля, консультации делегаций России, Украины и США продолжались в течение шести часов, журналистов в зал не пустили. Во второй день переговорщикам хватило менее двух часов, в 12:45 мск мероприятие закончилось.