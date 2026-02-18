Газета
Главная / Политика /

«Вести»: Мединский провел дополнительные переговоры перед вылетом из Женевы

Ведомости

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и США, помощник президента РФ Владимир Мединский провел двухчасовые переговоры в Женеве перед отъездом в аэропорт. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на источник в переговорной группе.

Диалог прошел в закрытом режиме, с кем проходили переговоры, не уточняется.

18 февраля в Женеве завершился раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США. В первый день, 17 февраля, консультации делегаций России, Украины и США продолжались в течение шести часов, журналистов в зал не пустили. Во второй день переговорщикам хватило менее двух часов, в 12:45 мск мероприятие закончилось.

Мединский охарактеризовал встречу как «тяжелую, но деловую». Он анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров. Швейцария выразила готовность принять новый раунд диалога.

Тяжелые, но деловые: как прошли трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
В Женеве завершились переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Консультации велись два дня – 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми.
1  / 11

В Женеве завершились переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Консультации велись два дня – 17 и 18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми. / Екатерина Чеснокова / ТАСС

