Политика

Король Дании посетил Гренландию второй раз с начала года

Анна Бойцова

Король Дании Фредерик вновь прилетел в Гренландию, передает Reuters. Это уже второй его визит на островную территорию с начала 2026 г.

В аэропорту монарха встретили гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен и глава парламента Ким Кильсен. Фредерик был одет в черный пуховик с датским и гренландским флагами на левой стороне груди.

Король, как ожидается, посетит школу и штаб-квартиру Объединенного арктического командования Дании в Нууке, а также офис компании Royal Greenland. 19 февраля он отправится в Маниитсок, а на третий день своего визита проинспектирует учебную программу Arctic Basic Training programme в Кангерлуссуаке.

18 февраля министр энергетики США Крис Райт заверил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность нападения на Гренландию, несмотря на «очень агрессивный стиль» президента Дональда Трампа. Геополитическая напряженность вокруг островной территории стала своеобразным сигналом тревоги, но европейским союзникам не стоит опасаться, подчеркнул он. Жесткая позиция, по словам Райта, была нужна, чтобы добиться усиления вооруженных сил Европы, повысить устойчивость ее энергосистемы и укрепить экономику.

13 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европа должна быть достаточно сильной, потому что сила – это то, что работает «в этом новом мировом беспорядке».

Трамп, высказывая желание забрать Гренландию под контроль Вашингтона, неоднократно объяснял, что этой территории якобы угрожают российские и китайские корабли. Однако американские и европейские официальные лица не видят реальной угрозы для Гренландии со стороны РФ и КНР.

