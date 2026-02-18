Король Дании посетил Гренландию второй раз с начала года

18 февраля министр энергетики США Крис Райт заверил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность нападения на Гренландию, несмотря на «очень агрессивный стиль» президента Дональда Трампа. Геополитическая напряженность вокруг островной территории стала своеобразным сигналом тревоги, но европейским союзникам не стоит опасаться, подчеркнул он. Жесткая позиция, по словам Райта, была нужна, чтобы добиться усиления вооруженных сил Европы, повысить устойчивость ее энергосистемы и укрепить экономику.