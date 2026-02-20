Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Анна Бойцова

Президент России Владимир Путин проведет 20 февраля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Оно пройдет «ближе к началу второй половины дня».

«Он сам определит тему совещания, и мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.

В течение дня Путин также проводит в Кремле внутренние встречи.

Первое совещание Совбеза в 2026 г. состоялось 18 января.

16 февраля Путин подписал указ, исключающий из состава Совбеза Сергея Иванова. 4 февраля его освободили от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь