Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет 20 февраля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Оно пройдет «ближе к началу второй половины дня».
«Он сам определит тему совещания, и мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.
В течение дня Путин также проводит в Кремле внутренние встречи.
Первое совещание Совбеза в 2026 г. состоялось 18 января.
16 февраля Путин подписал указ, исключающий из состава Совбеза Сергея Иванова. 4 февраля его освободили от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.