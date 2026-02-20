Газета
МИД Германии призвал своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии опубликовало обращение к согражданам с рекомендацией покинуть Иран. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

В МИДе указали, что посольство Германии в Тегеране в настоящее время способно оказывать лишь ограниченную консульскую помощь. Ведомство подчеркнуло необходимость самостоятельного выезда из страны в целях безопасности.

«Ситуация с безопасностью в Иране и во всем регионе чрезвычайно нестабильна и очень напряжена. Нельзя исключать дальнейшего обострения, а также военных столкновений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в любой момент могут возникнуть еще более серьезные ограничения на воздушное сообщение, включая отмену рейсов, а также закрытие воздушного пространства.

Предупреждение появилось на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность нанесения «ограниченного» удара по территории Ирана.

20 февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о планах подготовить проект возможного ядерного соглашения с США в течение двух-трех дней. До этого Трамп заявлял, что срок для заключения сделки может составить 10–15 дней.

