МИД Германии призвал своих граждан покинуть Иран
Министерство иностранных дел Германии опубликовало обращение к согражданам с рекомендацией покинуть Иран. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
В МИДе указали, что посольство Германии в Тегеране в настоящее время способно оказывать лишь ограниченную консульскую помощь. Ведомство подчеркнуло необходимость самостоятельного выезда из страны в целях безопасности.
«Ситуация с безопасностью в Иране и во всем регионе чрезвычайно нестабильна и очень напряжена. Нельзя исключать дальнейшего обострения, а также военных столкновений», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в любой момент могут возникнуть еще более серьезные ограничения на воздушное сообщение, включая отмену рейсов, а также закрытие воздушного пространства.
Предупреждение появилось на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность нанесения «ограниченного» удара по территории Ирана.