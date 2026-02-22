Песков: Россия готова нацелить ядерное оружие на Эстонию

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. Эстония должна четко это понимать», – сказал он.