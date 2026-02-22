Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия готова нацелить ядерное оружие на Эстонию

Москва сделает это в случае размещения такого вооружения на территории республики
Ведомости

Российская сторона готова нацелить ядерное оружие на территорию Эстонии в случае размещения такого вооружения в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. Эстония должна четко это понимать», – сказал он.

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что Таллин может разместить на своей территории ядерное оружие союзников при необходимости. Он пояснил, что у Эстонии нет доктрины, которая запрещала бы размещение такого вооружения.

МИД: Россия объявит о решении по посольствам Прибалтики в ближайшие дни

Политика / Международные отношения

13 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что европейские страны обсуждают создание собственной системы ядерной обороны из-за снижения надежности США как союзника. По данным агентства, переговоры ведутся на высоком уровне среди военных и даже министры не осведомлены о деталях происходящего.

Сейчас атомное оружие среди европейцев есть только у Лондона и Парижа. 18 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против разработки и размещения в стране собственного ядерного оружия.

