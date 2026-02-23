Посольство на Кубе отвергло заявления об отправке танкера с нефтью на остров
Посольство РФ на Кубе опровергло информацию об отправке из России на остров танкера с 200 000 баррелей нефти в сопровождении военного корабля. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.
В сети начала появляться информация о том, что Москва якобы отправила на Кубу танкер, а для обеспечения его безопасности его сопровождает эсминец. Посольство России на острове отметило, что МИД РФ такой информации не размещал.
Ведомство подчеркнуло, что для проверки данных следует обращаться к официальным источникам, связанным с российскими структурами.
29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. Эти меры, как отмечалось, подействовали на активных энергопартнеров Кубы.
18 февраля в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и специального представителя президента Кубы, министра иностранных дел Бруно Родригеса Паррильи Россия осудила незаконные действия Вашингтона, направленные против Гаваны. Москва выразила протест против экономического и силового давления США на Кубу и ее граждан.