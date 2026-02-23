Глава МИД Люксембурга сравнил обсуждение новых санкций с торгами на рынке
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель охарактеризовал санкции Евросоюза против России как «рынок, где все что-то выторговывают». Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран – участниц союза в Брюсселе, где ключевой темой стало обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций.
«Обычно как это бывает: нам надо найти чековую книжку, чтобы найти решение, договориться, это как на рынке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министры иностранных дел Европейского союза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 23 февраля. «Мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – сказала она.
Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.
20 февраля также послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций.