Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Люксембурга сравнил обсуждение новых санкций с торгами на рынке

Ведомости

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель охарактеризовал санкции Евросоюза против России как «рынок, где все что-то выторговывают». Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран – участниц союза в Брюсселе, где ключевой темой стало обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций.

«Обычно как это бывает: нам надо найти чековую книжку, чтобы найти решение, договориться, это как на рынке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министры иностранных дел Европейского союза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 23 февраля. «Мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – сказала она.

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.

20 февраля также послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её