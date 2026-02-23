Газета
Главная / Политика /

Axios назвал возможных преемников Дональда Трампа

На эту роль претендуют вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио
Ведомости

Президент США Дональд Трамп обсуждает с ближайшим окружением кандидатуру своего преемника. На данный момент он рассматривает двух возможных кандидатов: вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники портала отметили, что дискуссии на эту тему становятся все более частыми. Они также подчеркнули, что его частые похвалы в адрес Рубио не свидетельствуют об охлаждении отношений с Вэнсом.

Как пишет портал, у Вэнса уже есть команда политических советников, которые могут стать основой его президентской кампании в случае выдвижения на выборы в 2028 г. У Рубио же такой инфраструктуры пока нет, но он заявил, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Трамп назвал потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года

Политика / Международные новости

Президент США пока не будет окончательно определяться с выбором преемника, отметили источники Axios. Это делается для того, чтобы не отвлекать свою команду от текущих задач и избежать впечатления, что он теряет власть.

В интервью телеканалу NewsNation Трамп говорил, что у Республиканской партии есть сильная команда кандидатов, способных продолжить политическую линию американского лидера на выборах 2028 г. 

В начале декабря американский предприниматель Илон Маск предположил, что после Трампа США возглавит Вэнс. По его мнению, страна находится в начале «великого 12-летнего периода», который продлится до прихода к власти второй администрации республиканца.

