Песков: Россия с начала спецоперации надеялась завершить конфликт переговорами
Надежда завершить российско-украинский конфликт переговорами не покидала Москву с самого начала спецоперации, но вмешалась Великобритания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что с самого начала предпринимались усилия для завершения конфликта мирным путем, в частности, было разработано соответствующее соглашение.
«И тогда после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс дело снова вернулось на военный трек. Мы продолжаем усилия по миру», – подчеркнул Песков.
По его словам, позиция России последовательна и хорошо ясна: сейчас все зависит от действий киевского режима.
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главный переговорщик РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу как тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».
17 февраля президент США Дональд заявил, что Украине следует быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.