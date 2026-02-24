Песков: Россия с начала спецоперации надеялась завершить конфликт переговорами

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главный переговорщик РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу как тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».