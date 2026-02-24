Газета
Зеленский: Трамп хочет устроить церемонию подписания мирного соглашения

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на одновременное подписание мирного соглашения между Украиной и Россией, а также договоренностей о гарантиях безопасности для Киева с США и европейскими странами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, американский лидер хотел бы, чтобы все документы были подписаны сразу – в рамках масштабной церемонии, которая символизировала бы завершение конфликта.

Однако, как отметил Зеленский, между сторонами существуют разногласия по поводу последовательности шагов на пути к миру. Украинская сторона настаивает, что прежде всего должны быть согласованы и ратифицированы конгрессом США гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул, что это необходимо для уверенности украинского общества в том, что в будущем страна сможет рассчитывать на поддержку союзников.

Генерал Ходжес объяснил намерение США заключить сделку по Украине до лета

Политика / Международные новости

Трамп 17 февраля заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».

