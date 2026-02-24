Зеленский: Трамп хочет устроить церемонию подписания мирного соглашения

Однако, как отметил Зеленский, между сторонами существуют разногласия по поводу последовательности шагов на пути к миру. Украинская сторона настаивает, что прежде всего должны быть согласованы и ратифицированы конгрессом США гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул, что это необходимо для уверенности украинского общества в том, что в будущем страна сможет рассчитывать на поддержку союзников.