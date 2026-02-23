Генерал Ходжес объяснил намерение США заключить сделку по Украине до лета

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российская и американская стороны, вероятно, достигли определенных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти соглашения могут быть обнародованы позже, «после того как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом». Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24-й канал».