Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генерал Ходжес объяснил намерение США заключить сделку по Украине до лета

Ведомости

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российская и американская стороны, вероятно, достигли определенных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти соглашения могут быть обнародованы позже, «после того как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом». Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24-й канал».

По словам Ходжеса, именно поэтому США настаивают на том, чтобы Украина согласовала мирное соглашение к лету. Это необходимо для того, чтобы к 4 июля, когда отмечается День независимости США, можно было объявить о значительных бизнес-соглашениях.

Бывший командующий также подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа за давление на Киев. Он заявил, что слова спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что для достижения мирного соглашения все готово на 95%, кроме самой важной части, не способствуют достижению прогресса.

Трамп 17 февраля заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте