Генерал Ходжес объяснил намерение США заключить сделку по Украине до лета
Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российская и американская стороны, вероятно, достигли определенных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти соглашения могут быть обнародованы позже, «после того как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом». Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24-й канал».
По словам Ходжеса, именно поэтому США настаивают на том, чтобы Украина согласовала мирное соглашение к лету. Это необходимо для того, чтобы к 4 июля, когда отмечается День независимости США, можно было объявить о значительных бизнес-соглашениях.
Бывший командующий также подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа за давление на Киев. Он заявил, что слова спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что для достижения мирного соглашения все готово на 95%, кроме самой важной части, не способствуют достижению прогресса.
17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».