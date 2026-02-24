Песков: сроки нового раунда переговоров по Украине еще не согласованы
Сроки следующего раунда переговоров по Украине пока не определены, однако Россия рассчитывает на их продолжение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков. Их еще предстоит окончательно согласовать», – сказал он.
По словам представителя Кремля, о дате новой встречи будет сообщено дополнительно.
22 февраля ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров в Женеве может пройти 26 февраля. Предыдущая встреча трехсторонней делегации России, США и Украины состоялась 17–18 февраля. В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй – порядка двух.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал прошедшие обсуждения как «тяжелые, но деловые» и допустил возможность новой встречи в ближайшее время.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. Он заявил в интервью Fox News, что этот раунд может создать основу для проведения личной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.