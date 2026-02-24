Песков: сроки нового раунда переговоров по Украине еще не согласованы

22 февраля ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров в Женеве может пройти 26 февраля. Предыдущая встреча трехсторонней делегации России, США и Украины состоялась 17–18 февраля. В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй – порядка двух.