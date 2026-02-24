Газета
Песков: сроки нового раунда переговоров по Украине еще не согласованы

Ведомости

Сроки следующего раунда переговоров по Украине пока не определены, однако Россия рассчитывает на их продолжение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков. Их еще предстоит окончательно согласовать», – сказал он.

По словам представителя Кремля, о дате новой встречи будет сообщено дополнительно.

22 февраля ТАСС сообщал, что очередной раунд переговоров в Женеве может пройти 26 февраля. Предыдущая встреча трехсторонней делегации России, США и Украины состоялась 17–18 февраля. В первый день переговоры продолжались около шести часов, во второй – порядка двух.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал прошедшие обсуждения как «тяжелые, но деловые» и допустил возможность новой встречи в ближайшее время.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. Он заявил в интервью Fox News, что этот раунд может создать основу для проведения личной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

