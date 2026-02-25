Небензя: Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия

Российская сторона обладает всеми возможностями для того, чтобы дать отпор в случае, если Франция и Великобритания примет решение передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по украинской тематике, созванном по инициативе западных стран.