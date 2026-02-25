Небензя: Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
Российская сторона обладает всеми возможностями для того, чтобы дать отпор в случае, если Франция и Великобритания примет решение передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по украинской тематике, созванном по инициативе западных стран.
«Надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – добавил он (цитата по ТАСС).
Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Лондон и Париж рассматривают варианты передачи Украине атомной или так называемой «грязной» бомбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что Россия доведет до США эту информацию.