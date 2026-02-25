Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

24 февраля Зеленский в интервью CNN рассказал, что Трамп рассчитывает на одновременное подписание мирного соглашения между Украиной и Россией, а также договоренностей о гарантиях безопасности для Киева с США и европейскими странами в рамках масштабной церемонии.

Американский президент 17 февраля заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.

14 февраля президент Украины резко отреагировал на призыв Трампа ускорить заключение сделки с Россией. Он заявил, что слышит сигналы от Трампа о необходимости компромиссов, однако напомнил, что Киев и так якобы пошел на множество уступок.

Читайте также:Трамп призвал Зеленского двигаться к миру и не упустить «прекрасную возможность»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь