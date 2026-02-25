Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
24 февраля Зеленский в интервью CNN рассказал, что Трамп рассчитывает на одновременное подписание мирного соглашения между Украиной и Россией, а также договоренностей о гарантиях безопасности для Киева с США и европейскими странами в рамках масштабной церемонии.
Американский президент 17 февраля заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.
14 февраля президент Украины резко отреагировал на призыв Трампа ускорить заключение сделки с Россией. Он заявил, что слышит сигналы от Трампа о необходимости компромиссов, однако напомнил, что Киев и так якобы пошел на множество уступок.