Песков: позиция Венгрии и Словакии по вопросу «Дружбы» понятна и последовательна

Ведомости

Кремль видит «понятную и последовательную позицию» Венгрии и Словакии по нефтепроводу «Дружба», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы, и видим саботаж со стороны киевского режима», – сказал он.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

Politico: ЕС пообещает Венгрии восстановить «Дружбу» в обмен на поддержку Киева

Политика / Международные новости

21 февраля премьер-министр Виктор Орбан говорил, что Венгрия может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро.

Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова ввести новые ограничения для Украины из-за блокировки российской нефти, проходящей по «Дружбе».

