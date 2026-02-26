Песков: вопроса об участии России в «Совете мира» нет в повестке

26 февраля директор департамента международных организаций МИДа Кирилл Логвинов указал, что устав и мандат «Совета мира» вызывают вопросы у Москвы. Он напомнил, что изначально он задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над Газой, что прописано в комплексном плане Трампа. В уставе совета он определяется как новая международная структура, которая призвана сменить неэффективные механизмы. А в качестве мандата указано содействие обеспечению мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой, но сам анклав не упоминается.