Песков: вопроса об участии России в «Совете мира» нет в повестке
Вопроса об участии России в «Совете мира», учрежденном по инициативе президента США Дональда Трампа, нет в повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
26 февраля директор департамента международных организаций МИДа Кирилл Логвинов указал, что устав и мандат «Совета мира» вызывают вопросы у Москвы. Он напомнил, что изначально он задумывался как орган по внешнему управлению и контролю над Газой, что прописано в комплексном плане Трампа. В уставе совета он определяется как новая международная структура, которая призвана сменить неэффективные механизмы. А в качестве мандата указано содействие обеспечению мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой, но сам анклав не упоминается.
Дипломат задался вопросом, как «Совет мира» будет сосуществовать с ООН и ее Совбезом, который признан как орган по поддержанию международного мира. Он уточнил, что генсека организации Антониу Гутерриша не пригласили на оба прошедших заседания совета.
22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира». Трамп говорил, что его создание можно считать «великим наследием». Приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам.
В этот же день президент России Владимир Путин во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил о готовности российской страны направить в «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины.