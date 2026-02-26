Глава Всемирного экономического форума покидает пост из-за связей с Эпштейном

26 февраля стало известно, что бывший глава Гарварда и экс-министр финансов США Ларри Саммерс уйдет в отставку со своих академических и преподавательских должностей в университете в конце учебного года, а до этого времени будет находиться в отпуске. Причиной также стали связи с Эпштейном.