Глава Всемирного экономического форума покидает пост из-за связей с Эпштейном
Как говорится в заявлении сопредседателей форума Андре Хоффмана и Ларри Финка, временно исполняющим обязанности главы и президента организации назначен Алоис Цвингги. Совет попечителей организует процесс поиска постоянного руководителя.
Ранее в этом месяце ВЭФ сообщил о начале внутренней проверки в отношении Бренде. Сам он тогда заявил, что был «полностью не осведомлен о прошлом и преступной деятельности Эпштейна». В своем заявлении об отставке Бренде не упомянул финансиста.
26 февраля стало известно, что бывший глава Гарварда и экс-министр финансов США Ларри Саммерс уйдет в отставку со своих академических и преподавательских должностей в университете в конце учебного года, а до этого времени будет находиться в отпуске. Причиной также стали связи с Эпштейном.
25 февраля из-за контактов с финансистом лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксель объявил об уходе с поста содиректора Института мозга и поведения имени Мортьмера Б. Цукермана при Колумбийском университете.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, обнародованы все материалы по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях.