На подлете к Москве уничтожили седьмой дрон
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили седьмой украинский дрон на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях.
До этого глава города сообщал об уничтожении пяти БПЛА на подлете к Москве.
На фоне атак 26 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Ведомство также вводило аналогичные меры в отношении воздушных гаваней «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения сняли в 17:47 мск.
В ночь на 26 февраля средства ПВО уничтожили над Россией 17 украинских беспилотников, передавали в Минобороны РФ. В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два дрона.