Казахстан заявил США о своем приоритетном праве выкупа «Лукойла» в республике
«Пока еще ответа нет, ответа не требуется. Это было уведомление, что республика в случае возникновения вопросов о продаже активов имеет право реализовать свое преимущественное право согласно законодательству», – подчеркнул он.
26 февраля Вашингтон продлил срок действия разрешения на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла». Оно действовало до конца февраля, теперь завершится 1 апреля. Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что США замедлили процесс продажи международных активов «Лукойла», рассматривая их как возможный инструмент в рамках мирных переговоров по Украине.
Американские санкции в отношении «Лукойла» начали действовать 22 октября 2025 г. OFAC также ввело рестрикции в отношении шести дочерних структур компании. После этого «Лукойл» выразил готовность продать зарубежные активы.