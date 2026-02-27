Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Казахстан заявил США о своем приоритетном праве выкупа «Лукойла» в республике

Ведомости

Министерство энергетики Казахстана уведомило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о своем приоритетном праве на выкуп активов «Лукойла» в республике. На такое письмо ответ не требуется, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

«Пока еще ответа нет, ответа не требуется. Это было уведомление, что республика в случае возникновения вопросов о продаже активов имеет право реализовать свое преимущественное право согласно законодательству», – подчеркнул он.

26 февраля Вашингтон продлил срок действия разрешения на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла». Оно действовало до конца февраля, теперь завершится 1 апреля. Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что США замедлили процесс продажи международных активов «Лукойла», рассматривая их как возможный инструмент в рамках мирных переговоров по Украине.

Американские санкции в отношении «Лукойла» начали действовать 22 октября 2025 г. OFAC также ввело рестрикции в отношении шести дочерних структур компании. После этого «Лукойл» выразил готовность продать зарубежные активы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её