Казахстан заявил США о своем приоритетном праве выкупа «Лукойла» в республике

26 февраля Вашингтон продлил срок действия разрешения на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла». Оно действовало до конца февраля, теперь завершится 1 апреля. Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что США замедлили процесс продажи международных активов «Лукойла», рассматривая их как возможный инструмент в рамках мирных переговоров по Украине.