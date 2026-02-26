Газета
Главная / Бизнес /

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Ведомости

США продлили срок действия разрешения на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла» до 1 апреля, соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Лицензия позволяет компаниям вести переговоры о покупке активов и проводить операции, необходимые для подготовки и оформления сделок с ними. До этого дедлайн был установлен на конец февраля, теперь он перенесен на 1 апреля.

Как пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон замедлил процесс продажи международных активов «Лукойла», рассматривая их как возможный инструмент в рамках мирных переговоров по Украине.

22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних структур. После этого компания заявила о готовности продать зарубежные активы.

13 февраля Reuters сообщало, что компания из Саудовской Аравии Midad Energy подписала договор о покупке активов «Лукойла». Источники отмечали, что сделка требует одобрения американских регуляторов.

