Дипломатов США призвали покинуть Израиль «уже сегодня» из-за конфликта с Ираном
Американское посольство в Иерусалиме призвало своих сотрудников срочно покинуть Израиль из-за возможного удара США по Ирану и ответных мер Тегерана, мишенью для которого может стать еврейское государство. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на электронное письмо от посла Майка Хакаби.
«Тем, кто желает уехать, следует сделать это сегодня», – написал он.
Хакаби добавил, что решение посольства может привести к высокому спросу на авиабилеты, поэтому сотрудникам следует «найти место, откуда будет возможно продолжить путь в Вашингтон».
Последний месяц вокруг Ирана сконцентрированы корабли американских ВМС. Президент США Дональд Трамп требует от Тегерана отказа от ядерной программы. По этому вопросу США и Иран ведут переговоры с начала февраля. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США и Иран на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье добились «хорошего прогресса».
Несмотря на это, угроза удара США сохраняется. 22 февраля NYT писала, что Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе. Верховный лидер Ирана в связи с этим поручил разработать план на случай его убийства.