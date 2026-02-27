Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Великобритания вывезла сотрудников посольства из Ирана

Ведомости

Лондон эвакуировал персонал дипмиссии в Тегеране из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны.  

«Посольство продолжает работать дистанционно», – поясняется в сообщении.

До этого диппредставительство рекомендовало воздержаться от поездок в Иран. Ведомство подчеркивало, что граждане Великобритании, а также лица с двойным британско-иранским гражданством могут столкнуться с риском ареста, допроса или задержания.

20 февраля министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран. В Берлине отметили, что посольство ФРГ в Тегеране способно оказывать лишь ограниченную консульскую помощь, и рекомендовали самостоятельно выехать из страны.

23 февраля посольство Индии в Иране обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть страну любыми доступными способами. Предупреждение распространяется на студентов, паломников, предпринимателей и туристов.

27 февраля The New York Times сообщила, что американское посольство в Иерусалиме рекомендовало своим сотрудникам срочно покинуть Израиль на фоне возможного удара США по Ирану и ответных действий Тегерана. Издание ссылается на электронное письмо посла Майка Хакаби.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте