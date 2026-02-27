Великобритания вывезла сотрудников посольства из Ирана
Лондон эвакуировал персонал дипмиссии в Тегеране из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны.
«Посольство продолжает работать дистанционно», – поясняется в сообщении.
До этого диппредставительство рекомендовало воздержаться от поездок в Иран. Ведомство подчеркивало, что граждане Великобритании, а также лица с двойным британско-иранским гражданством могут столкнуться с риском ареста, допроса или задержания.
20 февраля министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран. В Берлине отметили, что посольство ФРГ в Тегеране способно оказывать лишь ограниченную консульскую помощь, и рекомендовали самостоятельно выехать из страны.
23 февраля посольство Индии в Иране обратилось к гражданам с призывом срочно покинуть страну любыми доступными способами. Предупреждение распространяется на студентов, паломников, предпринимателей и туристов.
27 февраля The New York Times сообщила, что американское посольство в Иерусалиме рекомендовало своим сотрудникам срочно покинуть Израиль на фоне возможного удара США по Ирану и ответных действий Тегерана. Издание ссылается на электронное письмо посла Майка Хакаби.