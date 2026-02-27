Газета
Трамп хотел бы отменить санкции против России в рамках договоренности по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае урегулирования конфликта на Украине. По его словам, приоритетом остается скорейшее завершение кризиса.

Трамп прокомментировал возможность отмены ограничений и расширения торгово-экономических связей с Москвой на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас. «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что заинтересован в быстром разрешении конфликта. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», – отметил он, имея в виду конфликт на Украине.

26 февраля Axios сообщал, что Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что хочет завершения конфликта через месяц. Президент Украины же сказал, что они рассчитывают, что следующая трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. 

26 февраля в Кремле рассказали, что встреча на высшем уровне возможна для окончательной фиксации достигнутых договоренностей по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока же переговорный процесс продолжается, при этом Москва фиксирует «весьма направленные заявления» со стороны Киева. Представитель Кремля отмечал, что позиция России остается последовательной и неизменной.

