Трамп хотел бы отменить санкции против России в рамках договоренности по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае урегулирования конфликта на Украине. По его словам, приоритетом остается скорейшее завершение кризиса.
Трамп прокомментировал возможность отмены ограничений и расширения торгово-экономических связей с Москвой на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас. «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что заинтересован в быстром разрешении конфликта. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», – отметил он, имея в виду конфликт на Украине.
26 февраля в Кремле рассказали, что встреча на высшем уровне возможна для окончательной фиксации достигнутых договоренностей по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока же переговорный процесс продолжается, при этом Москва фиксирует «весьма направленные заявления» со стороны Киева. Представитель Кремля отмечал, что позиция России остается последовательной и неизменной.