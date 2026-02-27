Трамп хотел бы отменить санкции против России в рамках договоренности по Украине

26 февраля в Кремле рассказали, что встреча на высшем уровне возможна для окончательной фиксации достигнутых договоренностей по урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока же переговорный процесс продолжается, при этом Москва фиксирует «весьма направленные заявления» со стороны Киева. Представитель Кремля отмечал, что позиция России остается последовательной и неизменной.