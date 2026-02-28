Air India отменила все рейсы в Израиль на неделю
Индийская авиакомпания Air India приняла решение отменить все рейсы в Израиль, начиная с воскресенья. Об этом сообщает израильский телеканал N12.
По данным источника, перевозчик будет оценивать ситуацию минимум в течение недели, прежде чем принять решение о возобновлении полетов.
27 февраля американское посольство в Иерусалиме рекомендовало своим сотрудникам срочно покинуть Израиль из-за угрозы удара США по Ирану и возможных ответных действий Тегерана, которые могут затронуть еврейское государство.
В последние месяцы вокруг Ирана сосредоточены корабли американских ВМС. Президент США Дональд Трамп настаивает на отказе Тегерана от ядерной программы. Переговоры между США и Ираном по этому вопросу начались в феврале. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье достигнут «хороший прогресс».
На фоне роста напряженности в регионе страны и авиакомпании начали принимать меры для обеспечения безопасности полетов. В частности, в конце января власти Германии рекомендовали национальным авиаперевозчикам временно воздержаться от полетов через воздушное пространство Ирана из-за возможной угрозы эскалации.