Air India отменила все рейсы в Израиль на неделю

В последние месяцы вокруг Ирана сосредоточены корабли американских ВМС. Президент США Дональд Трамп настаивает на отказе Тегерана от ядерной программы. Переговоры между США и Ираном по этому вопросу начались в феврале. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье достигнут «хороший прогресс».