Трамп сообщил о разговоре с Путиным и желании завершить конфликт
Президент США Дональд Трамп рассказал, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома перед вылетом в Техас.
«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», – сказал Трамп (цитата по ТАСС). При этом он не уточнил, когда именно состоялся разговор.
О предыдущем телефонном контакте двух лидеров Кремль сообщал 28 декабря. Беседа тогда продолжалась 75 минут. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что разговор носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер». В начале стороны обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством, после чего перешли к обсуждению урегулирования украинского конфликта.
По словам Ушакова, Трамп внимательно выслушал «российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций».
27 февраля Трамп также заявил, что в рамках возможной договоренности по Украине хотел бы отменить санкции против России. Американский лидер подчеркнул, что заинтересован в быстром разрешении конфликта.