Клинтон заявил в конгрессе, что не знал о преступлениях Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон перед слушаниями в конгрессе по делу финансиста Джеффри Эпштейна опубликовал текст вступительного заявления, которое намерен зачитать законодателям. Документ размещен на его странице в X.
В обращении Клинтон отметил, что прекратил контакты с Эпштейном задолго до того, как стало известно о его преступной деятельности.
«Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я бы не только не летал на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о его делах, – я бы сам сдал его властям», – говорится в заявлении.
Он также подчеркнул, что его супруга Хиллари Клинтон не имела отношения к Эпштейну и «даже не помнит, встречалась ли с ним».
26 февраля Хиллари Клинтон призвала конгресс допросить действующего президента США Дональда Трампа в рамках разбирательства по делу Эпштейна. При этом она заявила, что не располагает сведениями о его преступлениях.
Министерство юстиции США 16 февраля опубликовало список из 300 имен знаменитостей, упомянутых в материалах дела Эпштейна. По словам генпрокурора Пэм Бонди, обнародованы все документы. В перечень вошли представители шоу-бизнеса, бизнеса и политики. Среди них – Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, а также Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама и Клинтоны.