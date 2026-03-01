Минтранс РФ: между Россией и ближневосточными странами отменили 62 рейса

Как сообщили в Минтрансе России, по информации от большинства авиакомпаний, пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах либо отправлены по домам. Обстановка в российских аэропортах спокойная, скоплений людей не наблюдается. Уже возвращены средства за более чем 4000 билетов, контакт-центры продолжают обработку заявок пассажиров.