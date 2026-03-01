Газета
Минтранс РФ: между Россией и ближневосточными странами отменили 62 рейса

Между Россией и ближневосточными странами отменили 62 рейса. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные – 31 рейс. Большинство из них (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно.

Как сообщили в Минтрансе России, по информации от большинства авиакомпаний, пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах либо отправлены по домам. Обстановка в российских аэропортах спокойная, скоплений людей не наблюдается. Уже возвращены средства за более чем 4000 билетов, контакт-центры продолжают обработку заявок пассажиров.

28 февраля компания-оператор Dubai Airports сообщила о временной приостановке работы международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC).

«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на 1 марта.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В ответ страна ударила по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории.

