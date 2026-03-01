Газета
Песков: Россия должна оставаться островком стабильности в мировом хаосе

Ведомости

Россия должна оставаться островком стабильности, мудрости и рассудительности в условиях множества системных поломок в мире. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Заявление прозвучало на фоне информации о подготовке Западом передачи ядерного оружия Украине.

По его словам, «островком стабильности» является Россия, во главе которой стоит президент Владимир Путин. Песков подчеркнул, что если поддаться общему хаосу, то это ни к чему хорошему не приведет.

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция прорабатывают варианты передачи Украине ядерного оружия или так называемой «грязной бомбы». В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать эту информацию в ходе переговорного процесса.

Совет Федерации направил официальные обращения парламентариям Франции и Великобритании, а также в Европарламент, ООН и МАГАТЭ, призывая их провести расследование, касающееся передачи ядерного оружия Киеву.

