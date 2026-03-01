Эксперт назвал причины сдержанной реакции Китая на удары по Ирану
Реакция Китая на удары США и Израиля по Ирану оказалась схожей с той, что наблюдалась после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то есть «пассивной и осторожной». Об этом рассказал «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Эксперт напомнил, что еще за несколько недель до операции Пекин отказался от совместных учений с Россией и Ираном «Морской пояс безопасности – 2026». При этом, подчеркивает Кашин, у Китая значительно больше экономических интересов в Иране, чем у России, особенно в сфере поставок нефти.
По словам аналитика, действия США против партнеров КНР в 2026 г. вновь продемонстрировали, что Пекин фактически не готов играть глобальную роль в случае решительного применения американцами военной силы.
Кашин считает, что эта неспособность имеет «исключительно политическую и психологическую природу»: Китай обладает мощным флотом, присутствует в Индийском океане и имеет базу в Джибути, но выбирает путь минимальных издержек в острых кризисах, а не поведение великой державы, готовой к противостоянию.
1 марта состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И. Стороны в ходе беседы осудили эскалацию на Ближнем Востоке и призвали вернуться к диалогу.
До этого МИД Китая потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. «Китай в высшей степени обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», – заявили в дипведомстве.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.