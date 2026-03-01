Трамп отреагировал на гибель американских военных в ходе операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель трех американских военнослужащих в ходе операции против Ирана. По его словам, Вашингтон предполагал, что после начала боевых действий американская армия может понести потери.
«Мы ожидаем потери в подобных операциях. У нас трое погибших, но в конечном итоге это будет великое дело для всего мира», – сказал он в интервью NBC News.
Центральное командование США ранее подтвердило гибель трех военных и ранение еще пятерых в ходе совместной американо-израильской операции, начавшейся рано утром в субботу. Трамп сообщил, что операция идет с опережением графика, и в результате убито «большое количество» представителей высшего военно-политического руководства Ирана, включая верховного лидера. «Когда мы устраняем 48 лидеров, это большое событие», – добавил он.
Причиной ударов президент назвал нежелание Тегерана отказаться от ядерной программы. «Они не были готовы прекратить ядерные исследования. Они не хотели сказать, что не будут иметь ядерного оружия», – пояснил Трамп.
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, Трамп подтвердил готовность иранского руководства к переговорам, но отказался уточнять детали. При этом он не исключил продолжения ударов, если требования США не будут выполнены.
В воскресенье в соцсети Truth Social Трамп также заявил об уничтожении девяти иранских военных кораблей, добавив, что остальная часть флота «скоро окажется на дне моря». Ранее он опубликовал видеообращение к иранцам, призвав их воспользоваться моментом и взять власть в свои руки, назвав это «единственным шансом за поколения».
Операция вызвала неоднозначную реакцию в конгрессе. Республиканец Линдси Грэм поддержал президента, заявив, что в интересах Америки не допустить, чтобы Иран оставался «крупнейшим спонсором терроризма». Демократы Марк Келли и Ро Кханна раскритиковали действия администрации: Кханна усомнился в наличии угрозы безопасности американцев, а Келли призвал к четкой стратегии, отметив, что «надежда – не план». На предстоящей неделе конгресс рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, обязывающую президента заручаться одобрением законодателей для дальнейших операций в Иране.