Трамп отреагировал на гибель американских военных в ходе операции против Ирана

Операция вызвала неоднозначную реакцию в конгрессе. Республиканец Линдси Грэм поддержал президента, заявив, что в интересах Америки не допустить, чтобы Иран оставался «крупнейшим спонсором терроризма». Демократы Марк Келли и Ро Кханна раскритиковали действия администрации: Кханна усомнился в наличии угрозы безопасности американцев, а Келли призвал к четкой стратегии, отметив, что «надежда – не план». На предстоящей неделе конгресс рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, обязывающую президента заручаться одобрением законодателей для дальнейших операций в Иране.