Над Кувейтом сбили американский истребитель

1 марта армия США признала гибель троих своих военнослужащих, также пятеро получили серьезные ранения. При каких обстоятельствах погибли солдаты, не уточнялось, но сообщение появилось вскоре после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли повреждение авианосца.