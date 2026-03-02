Над Кувейтом сбили американский истребитель
Над Кувейтом сбили американский истребитель. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Пилоты катапультировались, одного из них задержали.
Американская сторона не подтверждала уничтожение истребителя.
1 марта армия США признала гибель троих своих военнослужащих, также пятеро получили серьезные ранения. При каких обстоятельствах погибли солдаты, не уточнялось, но сообщение появилось вскоре после заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли повреждение авианосца.
Президент США Дональд Трамп заявил после гибели солдат, что Вашингтон предполагал, что после начала боевых действий американская армия может понести потери.