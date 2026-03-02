Катар сбил два самолета Су-24 из Ирана
Катарские силы сбили два бомбардировщика Су-24, летевших со стороны Ирана. Об этом сообщило минобороны страны.
«ВВС Катара успешно сбили два самолета Су-24, прибывших из исламской республики Иран», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Катара перехватили семь иранских баллистических ракет и пять дронов, которые нанесли удары по нескольким районам Катара.
Иран атакует американские базы на Ближнем Востоке после начала военных операций Израиля и США против республики 28 февраля. В результате американо-израильских ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей.
При этом, иранские беспилотники атаковали нефтяной завод госкомпании Saudi Aramco в Рас-Танура, а также объект катарской госкомпании QatarEnergy. После удара QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ).