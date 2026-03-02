КСИР сообщил о новой волне ударов по объектам США и Израиля
Иран начал двенадцатый этап операции «Правдивое обещание – 4» против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.
«Началась двенадцатая волна операции "Правдивое обещание – 4" против позиций противника», – говорится в заявлении КСИР.
Ответные удары Ирана по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке начались после того, как израильские военные совместно с США атаковали Тегеран 28 февраля. В частности, был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
2 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами военнослужащих Ирана.
Представители компании назвали консульство непригодным для использования после атаки. Удары были совершены ракетными подразделениями сухопутных и морских сил армии Ирана. Данные о погибших и пострадавших не уточнялись.
В тот же день вооруженные силы Ирана заявили о ракетной атаке на американскую авиабазу Али ас-Салем в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. Сообщалось, что страна выпустила 15 крылатых ракет. Агентство Fars также писало об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии. На объектах компании возник пожар.