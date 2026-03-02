Врач Трампа объяснил красную сыпь на шее президента США
На правой стороне шеи президента США Дональда Трампа появилась красная сыпь после использования крема, который он применяет для ухода за кожей. Об этом CNN сообщил его личный врач Шон Барбабелла.
Он уточнил, что процедура проводится в течение недели, и, по прогнозам, покраснение сохранится еще несколько недель. Барбабелла не раскрыл причины, по которым Трампу потребовалось использовать крем.
Красноватое пятно на шее Трампа заметили во время его выступления на церемонии вручения Почетной медали. Оно начиналось над воротником рубашки и заканчивалось под ухом.
Сам Трамп 7 октября заявлял в интервью Newsmax, что чувствует себя «так же и даже лучше, чем 30 лет назад». В 2025 г. ему исполнилось 79 лет. В начале августа сообщалось, что журналисты заметили синяк на тыльной стороне его правой руки. Барбабелла тогда объяснил, что это связано с частыми рукопожатиями и приемом аспирина.
Politico со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС 28 февраля сообщало, что европейские чиновники все чаще обсуждают состояние здоровья президента США. По данным издания, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с Трампом во Флориде якобы выражал обеспокоенность его психическим состоянием в разговорах с другими европейскими лидерами. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эту информацию фейком и заявила, что встреча в Мар-а-Лаго «прошла в позитивном и продуктивном ключе».