Песков указал на отсутствие ясности по новому раунду переговоров в Абу-Даби

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля, целью было обозначено не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. Среди них Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.