Песков указал на отсутствие ясности по новому раунду переговоров в Абу-Даби
Пока никакой ясности по срокам и месту нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам», – сказал Песков.
2 марта Bloomberg писал о возможном переносе нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в Турцию. Первоначально встреча планировалась на 5–6 марта в Абу-Даби, но из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ на фоне рисков ракетных и беспилотных атак проведение переговоров в эмирате оказалось под вопросом.
Предыдущая встреча состоялась 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что диалог был тяжелым, но деловым. Украинская сторона давала схожие оценки.
Израиль и США атаковали Иран 28 февраля, целью было обозначено не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. Среди них Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.