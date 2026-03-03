Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: РФ выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений

Ведомости

Россия намерена и далее выступать против шагов, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

«Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы», – подчеркнул министр.

Лавров также призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, которые приводят к гибели мирных жителей. В качестве примера он привел удар по школе в Иране, где погибло более 150 девочек. Министр отметил и ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.

Кроме того, он заявил, что Москва не видела доказательств разработки Ираном ядерного оружия, тогда как именно этот аргумент назывался главным обоснованием военной операции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её