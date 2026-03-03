Лавров: РФ выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений
Россия намерена и далее выступать против шагов, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.
«Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы», – подчеркнул министр.
Лавров также призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, которые приводят к гибели мирных жителей. В качестве примера он привел удар по школе в Иране, где погибло более 150 девочек. Министр отметил и ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.
Кроме того, он заявил, что Москва не видела доказательств разработки Ираном ядерного оружия, тогда как именно этот аргумент назывался главным обоснованием военной операции.