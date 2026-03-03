Лавров: РФ выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений

Лавров также призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, которые приводят к гибели мирных жителей. В качестве примера он привел удар по школе в Иране, где погибло более 150 девочек. Министр отметил и ущерб гражданской инфраструктуре в других странах региона.