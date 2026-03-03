Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров
Президент РФ Владимир Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных Украиной граждан Венгрии. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Президент рассказал, что военные имеют двойное гражданство: украинское и венгерское. Они попали в российский плен, но были насильно мобилизованы Украиной. Вопрос об их освобождении также поднимался во время телефонного разговора с премьер-министром Виктором Орбаном, заявил Путин.
«Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда прибыли и на котором вы вернетесь в Будапешт», – сказал российский президент (цитата по ТАСС).
30 января президент Украины Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации в стране.
5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.