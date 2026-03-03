Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин освободил двух насильно мобилизованных на Украине венгров

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных Украиной граждан Венгрии. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Президент рассказал, что военные имеют двойное гражданство: украинское и венгерское. Они попали в российский плен, но были насильно мобилизованы Украиной. Вопрос об их освобождении также поднимался во время телефонного разговора с премьер-министром Виктором Орбаном, заявил Путин.

«Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда прибыли и на котором вы вернетесь в Будапешт», – сказал российский президент (цитата по ТАСС).

30 января президент Украины Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации в стране. 

5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте