Песков о конфликте на Ближнем Востоке: это не наша война
Конфликт на Ближнем Востоке – «не наша война». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные действия Москвы.
«Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики вот тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва не может остановить войну на Ближнем Востоке, поскольку «ее может остановить тот, кто ее начал, что они, с нашей точки зрения, и должны сделать».
«Это не наша война», – уточнил он.
5 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что происходящее на Ближнем Востоке чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики и «для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества». Лавров подчеркнул, что все, кто страдают от агрессии США и Израиля, являются стратегическими партнерами России.
28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Исламская Республика в ответ атакует территории стран Персидского залива, где находятся энергетические объекты, а также американские базы. По последним данным, в Иране при ударах погибли свыше 1200 человек.