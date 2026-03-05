Песков о конфликте на Ближнем Востоке: это не наша война

«Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики вот тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало», – сказал Песков.