АТОР передала список отелей Дубая, выселивших пассажиров отмененных рейсов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила властям Дубая список отелей, администрация которых выселила российских туристов несмотря на отмену их авиарейсов. В ассоциации назвали подобные действия некорректными. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В ассоциации подчеркнули, что, хотя большинство туристов были размещены в отелях, имели место случаи выселения гостей, чьи рейсы были отменены. Ломидзе добавила, что ситуация с размещением и отправкой россиян на родину находится под контролем. Авиакомпании и туроператоры оперативно информируют пассажиров о вылетах и предпринимают необходимые меры, заявила она.

Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.

Минтранс РФ сообщал, что российские и зарубежные авиакомпании со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана в Россию, которыми было перевезено 12 200 пассажиров. По данным министерства, 5 марта планируется перевезти еще более 8000 пассажиров. Для этого российские и иностранные авиакомпании намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ломидзе 5 марта сообщила, что около 20 000 российских туристов остаются на территории Ближнего Востока.

