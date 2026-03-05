В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 100 человек
Число жертв израильских ударов по Ливану в период со 2 по 5 марта возросло до 102 человек, 638 ранены. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав страны.
Атаки Израиля на Ливан начались после того, как «Хезболла» поддержала Иран и начала обстреливать северные израильские города 2 марта 2026 г.
Начальник генштаба Армии обороны Еврейской Республики (ЦАХАЛ) Эяль Замир говорил, что Израиль будет продолжать военную операцию в Ливане до полного разоружения ливанской группировки «Хезболла». Позже ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля ликвидировали заместителя командира «Ливанского корпуса» КСИР Ирана Хасана Махвади. Он курировал деятельность «Хезболлы» со стороны Ирана.