В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 100 человек

Ведомости

Число жертв израильских ударов по Ливану в период со 2 по 5 марта возросло до 102 человек, 638 ранены. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав страны.

Атаки Израиля на Ливан начались после того, как «Хезболла» поддержала Иран и начала обстреливать северные израильские города 2 марта 2026 г.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам 5 марта сообщал, что власти страны приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на ливанской территории. 2 марта правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла».

Начальник генштаба Армии обороны Еврейской Республики (ЦАХАЛ) Эяль Замир говорил, что Израиль будет продолжать военную операцию в Ливане до полного разоружения ливанской группировки «Хезболла». Позже ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что ВВС Израиля ликвидировали заместителя командира «Ливанского корпуса» КСИР Ирана Хасана Махвади. Он курировал деятельность «Хезболлы» со стороны Ирана.

Смотрите также:Как выглядит Ливан после израильских авиаударов
